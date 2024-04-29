"Все в его руках": Хорнер не исключил возможность возвращения Риккардо в Ред Булл
Пилот РБ Даниэль Риккардо не устает повторять, что главной его целью остается возвращение в Ред Булл, который он покинул после сезона-2018.
Руководитель "быков" Кристиан Хорнер не стал исключать возможность такого развития событий. Однако он заявил, что "Медоеду" нужно очень постараться в этом году, чтобы отнять у Серхио Переса роль напарника Макса Ферстаппена.
"Я думаю, что это во многом зависит от самого Даниэля. Ему нужно продемонстрировать такую головокружительную форму, чтобы заставить задуматься не только нас самих, но и привлечь внимание других команд", - цитирует Хорнера официальный сайт Формулы 1.
"Приоритет, безусловно, принадлежит гонщикам, у которых в данный момент есть место на стартовой решетке. Так что мы посмотрим, как все получится".
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Напомним, что Даниэль Риккардо получил штраф на спринт в Майами из-за инцидента во время Гран-при Китая.
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