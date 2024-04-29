iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Все в его руках": Хорнер не исключил возможность возвращения Риккардо в Ред Булл

Для достижения своей цели австралийцу нужно демонстрировать невероятные результаты.
Вчера, 23:49
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Пилот РБ Даниэль Риккардо не устает повторять, что главной его целью остается возвращение в Ред Булл, который он покинул после сезона-2018.

Руководитель "быков" Кристиан Хорнер не стал исключать возможность такого развития событий. Однако он заявил, что "Медоеду" нужно очень постараться в этом году, чтобы отнять у Серхио Переса роль напарника Макса Ферстаппена.

"Я думаю, что это во многом зависит от самого Даниэля. Ему нужно продемонстрировать такую ​​головокружительную форму, чтобы заставить задуматься не только нас самих, но и привлечь внимание других команд", - цитирует Хорнера официальный сайт Формулы 1.

"Приоритет, безусловно, принадлежит гонщикам, у которых в данный момент есть место на стартовой решетке. Так что мы посмотрим, как все получится".

Читай также: Вольфф: Верю, что Хэмилтон останется профессионалом до самого конца контракта

Напомним, что Даниэль Риккардо получил штраф на спринт в Майами из-за инцидента во время Гран-при Китая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Эдриан Ньюи покинет Ред Булл в 2025 году Эдриан Ньюи покинет Ред Булл в 2025 году
Помочь журналистам

Видео

Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом
Два пенальти от Довбика с противоположным результатом в обзоре победы Жироны над Лас-Пальмасом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: определились две четвертьфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Формула 100:58
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Европа00:52
Стоит оставить? Холанд повеселил фанатов новым образом с огромнейшими усами
Формула 100:45
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
НБА00:35
Плей-офф НБА: Оклахома попробует отправить Новый Орлеан домой, Бостон сыграет с Майами, Лейкерс надеются продлить серию с Денвером
Лига Чемпионов00:30
Барселона присоединилась к командам, которые гарантировали себе участие в дебютном розыгрыше новой Лиги чемпионов
Европа00:20
Барселона с хет-триком Левандовски дожала Валенсию, игравшую в меньшинстве
Вчера, 23:49
Формула 123:49
"Все в его руках": Хорнер не исключил возможность возвращения Риккардо в Ред Булл
Европа23:14
Араухо - самый "привозящий" игрок Ла Лиги этого сезона
Бокс22:51
У Фрэнсиса Нганну умер 18-месячный сын
Европа22:45
Манчестер Юнайтед продаст Рэшфорда только при одном условии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK