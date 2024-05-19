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Автоспорт

Пиастри потерял первый стартовый ряд Гран-при Эмилии-Романьи из-за штрафа

Австралийский гонщик МакЛарен был наказан из-за инцидента во время квалификации.
Сегодня, 00:11
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот МакЛарен Оскар Пиастри потерял свое второе стартовое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, австралиец получил штраф в виде потери трех позиций на старте после того, как он заблокировал пилота Хаас Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.

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Из-за этого Пиастри начнет заезд в Имоле с пятого места, пропустив вперед напарника Ландо Норриса, а также пару пилотов Феррари Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 19 мая. Начало заезда запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Имоле.

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