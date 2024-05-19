Пиастри потерял первый стартовый ряд Гран-при Эмилии-Романьи из-за штрафа

Австралийский гонщик МакЛарен был наказан из-за инцидента во время квалификации.

Пилот МакЛарен Оскар Пиастри потерял свое второе стартовое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Как сообщает официальный сайт Формулы-1, австралиец получил штраф в виде потери трех позиций на старте после того, как он заблокировал пилота Хаас Кевина Магнуссена в первом сегменте квалификации.

BREAKING: Oscar Piastri receives a three-place grid penalty for impeding Kevin Magnussen during qualifying



He drops to P5 on the grid#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/3Wz62ipsIO — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

Frustration for Magnussen 😤



And after a stewards' review, a three-place grid penalty for Piastri ⬇️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/v6tuBN799D — Formula 1 (@F1) May 18, 2024

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Из-за этого Пиастри начнет заезд в Имоле с пятого места, пропустив вперед напарника Ландо Норриса, а также пару пилотов Феррари Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится в воскресенье, 19 мая. Начало заезда запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Имоле.

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