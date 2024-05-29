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Автоспорт

Ред Булл может отказаться от обновлений болида из-за аварии Переса в Монако

Австрийская команда получила серьезный удар по своему бюджету.
Вчера, 13:59
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Уже на первом же круге Гран-при Монако пилот Ред Булл Серхио Перес был вынужден сойти с дистанции, попав в аварию, которая уничтожила его болид.

По словам советника "быков" Гельмута Марко, команда оценила ущерб в примерно 3 миллиона долларов. Он отметил, что если ситуация повторится, Ред Булл будет вынужден перенести внедрение обновлений или же вовсе отказаться от них в конце сезона.

"Это явно будет иметь влияние на нас, потому что есть размышления о том, что делать с машиной. По нашим подсчетам, мы лишились трех миллионов. В худшем случае это означает, что мы сможем сделать меньше в плане развития болида", - цитирует Марко RacingNews365.

"Если нам придется делать что-то дополнительное из-за большей конкурентоспособности Феррари и МакЛарен, мы, естественно, окажемся в затруднении. Если произойдет еще одна такая авария, мы не сможем равномерно развивать оба болида".

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В настоящее время команды Формулы-1 работают в рамках бюджета в 135 миллионов долларов., при этом ущерб от аварии не исключен из расходов.

Ранее стало известно, что Ред Булл приблизился к продлению контракта с Серхио Пересом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Монако Серхио Перес

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