Мерседес готовит двойной пакет обновлений болида до летнего перерыва

Последние два этапа Формулы-1 сезона-2024 завершились победами пилотов Мерседес: Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии, а Льюис Хэмилтон - Гран-при Великобритании.

Немецкая команда не намерена останавливаться на этом, она хочет выиграть гонку обновлений.

Как сообщает Motorsport, "серебряные стрелы" запланировали два пакета обновлений своего болида, которые будут внедрены до летнего перерыва.

"В плане производительности еще многое предстоит сделать. Мы принесем обновления с собой в Будапешт и Спа", - сказал руководитель Мерседес Тото Вольфф.

"Нам не следует увлекаться. На прошлой неделе мы одержали победу благодаря схватке Ферстаппена и Норриса, но сегодня у нас честная победа. У нас был реальный темп, вы могли видеть, что Джордж и Льюис лидировали. Почти при любых условиях мы были впереди".

Источник: Getty Images

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Вольфф сказал, что усилия команды по развитию болида наконец-то сработали.

"Если учесть, что пять этапов назад мы даже не претендовали на подиум, что выглядело как третий год бездействия, то можно сказать, что все заработало словно по щелчку".

"Внезапно все, что не имело смысла, обрело смысл. И результаты направлений развития вернулись, как в старые времена. Мы находим производительность, ставим ее на машину, и это преобразуется во время круга".

"Последние два года такого не было. Мы не могли дать гонщикам машину, которая позволяла бы им бороться за победы".

Напомним, что летний перерыв в Формуле-1 начнется после этапов в Венгрии и Бельгии. На ISPORT можно ознакомиться с календарем "королевских гонок" сезона 2024 года.

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