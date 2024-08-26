Вопрос закрыт: Хаас вернул российской компании спонсорские деньги

Американская команда получила разрешение забрать свои болиды и оборудование из Нидерландов.

Команда Формулы-1 Хаас смогла увезти из Зандворта, где прошел Гран-при Нидерландов, свои болиды и оборудование.

Как сообщает Motorsport, это произошло после того, как бывший титульный спонсор команды "уралкалий" уведомил нидерландские власти о поступлении 9 миллионов долларов и болид Ф1, которые американцы должны были вернуть.

Хаас не мог забрать свои активы после того, как на них был наложен арест из-за задолженности перед российской компанией.

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В пятницу, 23 августа, владелец команды Джин Хаас заявил, что деньги были отправлены, однако из-за задержек на выходных они не поступили на счет "уралкалия". Теперь же этот вопрос окончательно закрыт.

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Италии. На ISPORT доступно расписание всех сессий уик-энда в Монце.

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