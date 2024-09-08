Ферстаппен рассказал Романо о футбольных предпочтениях и неловком моменте с Де Брюйне

Гонщик получил от футболиста подарок, который не совсем вписывается в его фанатские настрои.

Накануне Гран-при Италии состоялась встреча трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена с футбольным инсайдером Фабрицио Романо.

В рамках рекламной компании одного бренда алкогольных напитков Романо устроил небольшое интервью, во время которого он поспрашивал пилота Ред Булл о его футбольных предпочтениях.

Разговор начался с вопроса о том, с кем бы 26-летний нидерландец сравнил себя из мира футбола.

"Очень сложно, потому что я не очень хороший футболист. Нет технических навыков. Я не знаю. Моим любимым игроком из прошлого определенно является Йохан Кройф. Но я не могу сравнивать себя с ним", - сказал Макс.

Источник: Getty Images

Затем Романо спросил Ферстаппена о матче, который навсегда засел в его памяти.

"Никогда не забуду победу Барселоны над ПСЖ со счетом 6:1. Это было безумие. Никто не ожидал ничего подобного, чтобы все изменилось после 0:4. Это то, что ты запоминаешь на долгие годы".

Напоследок гонщик рассказал забавную историю, связанную с хавбеком Манчестер Сити Кевином Де Брюйне, которая произошла летом 2022 года.

"Он дал мне, конечно же, футболку Сити. Он знает, что в АПЛ я поддерживаю (Манчестер) Юнайтед. Он сказал: "Я даю тебе эту футболку. Надеюсь, ты не против". А я ответил: "Не волнуйся, это же о тебе, а не о клубе". Конечно, у меня много уважения к тому, чего они достигли как клуб. Но это просто было забавно".

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, имея 303 очка после шестнадцати этапов Формулы-1 сезона-2024. Он опережает ближайшего преследователя в лице Ландо Норриса из МакЛарен на 62 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!