iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен рассказал Романо о футбольных предпочтениях и неловком моменте с Де Брюйне

Гонщик получил от футболиста подарок, который не совсем вписывается в его фанатские настрои.
Сегодня, 20:03
Макс Ферстаппен и Фабрицио Романо / Getty Images
Макс Ферстаппен и Фабрицио Романо / Getty Images

Накануне Гран-при Италии состоялась встреча трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена с футбольным инсайдером Фабрицио Романо.

В рамках рекламной компании одного бренда алкогольных напитков Романо устроил небольшое интервью, во время которого он поспрашивал пилота Ред Булл о его футбольных предпочтениях.

Разговор начался с вопроса о том, с кем бы 26-летний нидерландец сравнил себя из мира футбола.

"Очень сложно, потому что я не очень хороший футболист. Нет технических навыков. Я не знаю. Моим любимым игроком из прошлого определенно является Йохан Кройф. Но я не могу сравнивать себя с ним", - сказал Макс.

Источник: Getty Images

Затем Романо спросил Ферстаппена о матче, который навсегда засел в его памяти.

"Никогда не забуду победу Барселоны над ПСЖ со счетом 6:1. Это было безумие. Никто не ожидал ничего подобного, чтобы все изменилось после 0:4. Это то, что ты запоминаешь на долгие годы".

Напоследок гонщик рассказал забавную историю, связанную с хавбеком Манчестер Сити Кевином Де Брюйне, которая произошла летом 2022 года.

"Он дал мне, конечно же, футболку Сити. Он знает, что в АПЛ я поддерживаю (Манчестер) Юнайтед. Он сказал: "Я даю тебе эту футболку. Надеюсь, ты не против". А я ответил: "Не волнуйся, это же о тебе, а не о клубе". Конечно, у меня много уважения к тому, чего они достигли как клуб. Но это просто было забавно".

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов, имея 303 очка после шестнадцати этапов Формулы-1 сезона-2024. Он опережает ближайшего преследователя в лице Ландо Норриса из МакЛарен на 62 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Ред Булл Кевин Де Брюйне Макс Ферстаппен Фабрицио Романо

Статьи по теме

Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена
Ман Юнайтед имеет худший трансферный баланс за последние 10 лет, в топ-10 один саудовский клуб Ман Юнайтед имеет худший трансферный баланс за последние 10 лет, в топ-10 один саудовский клуб
Ман Сити предложит улучшенный контракт для Холанда Ман Сити предложит улучшенный контракт для Холанда
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Португалия - Шотландия, Хорватия - Польша, Швейцария - Испания и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа22:48
Ювентус готов забрать полузащитника Арсенала, когда у того закончится контракт
Европа22:33
Модрич проводит свой 180-й матч за сборную Хорватии
Формула 122:21
"Несомненно": руководитель Феррари не исключил возможности возвращения Сайнса
Европа22:05
Главред France Football объяснил отсутствие Мусиалы в списке претендентов на Золотой мяч
Европа22:02
Милан готов сделать Меньяна одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
Формула 121:36
Росберг: Расселл в опасности, ведь Мерседес все еще хочет заполучить Ферстаппена
Легкая атлетика21:31
Геращенко выиграла бронзовый тур в Брешии
Киберспорт21:25
The International 2024: В верхней сетке определились все пары полуфиналов
Лига наций21:04
Лига наций-2024/25: Дания одолела Сербию, Хорватия примет Польшу, Португалия встретится с Шотландией, а Швейцария - с Испанией
Европа20:55
Лидер Милана рискует пропустить первую половину сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK