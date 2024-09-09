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МакЛарен надеется на помощь Феррари в борьбе с Ред Булл за Кубок конструкторов

Команда из Уокинга надеется впервые за 26 лет выиграть чемпионат среди команд.
Вчера, 23:22
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Победа пилота Феррари Шарля Леклера на Гран-при Италии может намекать на то, что итальянская команда понемногу возвращает свои позиции в пелотоне.

По крайней мере на это надеется руководитель МакЛарен Андреа Стелла - он верит, что Скудерия может помочь "оранжевым" выиграть борьбу у Ред Булл за Кубок конструкторов.

"Я думаю, что может возникнуть недопонимание насчет того, что МакЛарен был намного быстрее всех. Леклер был так же быстр, как МакЛарен, так же быстр, как Оскар, на первом отрезке. Даже на втором отрезке он держался рядом с ними", - цитирует итальянца официальный сайт Формулы-1.

"Феррари в этот уик-энд была столь же конкурентоспособна, как и мы, по крайней мере, Леклер был, что для нас является плохой новостью. Это означало, что мы не могли просто ехать в гонке в крейсерском режиме. Нам нужно было им противостоять, и они хорошо использовали разницу между нами".

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"В то же самое время это хорошая новость, поскольку это означает, что у нас больше машин, которые могут отобрать очки у Ред Булл. Так что я думаю, что это лучшая новость для нас. Нам нужно убедиться, что мы максимально используем потенциал машины, даже если это означает, что Феррари бросит очень серьезный вызов в борьбе за победу".

Отметим, что последний раз МакЛарен выигрывал Кубок конструкторов в 1998 году.

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