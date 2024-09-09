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Вольфф признал, что переход Хэмилтона в Феррари пойдет на благо всем

Двенадцатилетнее сотрудничество британца с немецкой командой вскоре завершится.
Сегодня, 22:26
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф заявил, что уход Льюиса Хэмилтона в Феррари в 2025 году пойдет всем на пользу.

Австриец не жалеет, что "серебряные стрелы" расстанутся с семикратным чемпионом мира.

"Мы решили это всей командой. Мы всегда были очень честны с Льюисом. Мне нравится, что он способен поставить себя на ваше место - он понимает, из чего мы исходили", - цитирует Вольффа официальный сайт Формулы-1.

"Так что в этом отношении нет никаких плохих чувств, нет никакого предательства. Перемены пошли ему на пользу. Это был самый долгий период сотрудничества гонщика с командой. В целом он длился 12 лет. И, возможно, ему нужно было в каком-то смысле измениться и переосмыслить себя".

"Быть гонщиком Феррари очень престижно. Возможно, для нас как для команды также важно раскрепоститься и пойти в другом направлении".

Источник: Getty Images

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Место Хэмилтона в Мерседес займет 18-летний Андреа Кими Антонелли и Вольфф считает, что итальянец справится со своей задачей в следующем году.

"Вы узнаете, готов ли кто-то к Ф1, только когда бросите его в холодную воду. Я думаю, Кими готов. Мы делаем все возможное, чтобы предоставить ему дни для тестов".

"Мы не будем сидеть с ним в машине. Он должен это сделать. У него есть талант, интеллект, способности - все, чтобы делать это хорошо. И мы должны создать условия, в которых он сможет учиться и развиваться".

"Вы должны дать молодым гонщикам время. Джордж (Расселл) - грозный гонщик, один из лучших. Нельзя ожидать, что 18-летний парень сядет в машину и превзойдет его. Этого не произойдет. Невозможно".

Напомним, что на этой неделе пройдет Гран-при Азербайджана. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда в Баку.

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