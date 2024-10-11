Мерседес подготовил существенное обновление болида для Гран-при США

Гран-при Сингапура стал для пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона 350-м в карьере.

Но эту гонку семикратный чемпион мира завершил лишь на шестом месте. И для того, чтобы это исправить, немецкая команда подготовила существенное обновление болида для Гран-при США, заявил технический директор Джеймс Эллисон.

"Мы попытаемся выяснить, как смягчить то, что беспокоило нас в Сингапуре, как понять, как заставить шины работать лучше в таких схемах перегрева и мы также проделаем довольно большую работу, чтобы воплотить в жизнь наше последнее обновление сезона", - цитирует Эллисона официальный сайт Формулы-1.

"У нас есть довольно солидный комплект новой "одежды" для машины, которая поедет в Остине, и мы надеемся, что она обеспечит нам достойные выходные. Так что нам нужно все это реализовать и подготовиться к этим нескольким последним гонкам года".

Источник: Getty Images

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"У Льюиса была карьера, которую, я думаю, никогда не сможет повторить ни один другой гонщик. И то, что он сделал все это в болиде с мотором Мерседес, я считаю особенно замечательным".

"Мы приближаемся к концу нашего пути с ним, и почти каждый уик-энд становится важной вехой, которую никогда не удастся повторить с Льюисом".

"Жаль, что это произошло в выходные, когда машина не была более яркой. И я надеюсь, что нам не придется заезжать слишком далеко за пределы 350-й гонки. Возможно, мы сможем отпраздновать 351-ю с большим стилем в Остине".

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