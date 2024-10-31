Стюард ФИА: Штраф не остановит агрессию Ферстаппена по отношению к Норрису

Джонни Херберт уверен, что ничто не изменит трехкратного чемпиона мира.

В последнее время Макс Ферстаппен (Ред Булл) часто оказывается в борьбе за позицию с Ландо Норрисом (МакЛарен), своим главным соперником по гонке за чемпионский титул.

По мнению бывшего гонщика, а ныне стюарда ФИА Джонни Херберта, двойной 10-секундный штраф, который нидерландец получил во время Гран-при Мексики, никак не повлияет на трехкратного чемпиона мира.

"Штрафы в Мексике не помешают Максу Ферстаппену в будущем вытеснять Ландо Норриса с трассы", - цитирует Херберта Motorsport.

"Целью Ферстаппена было попытаться позволить Феррари завоевать дубль. Я думаю, что это определенно то, чего Ферстаппен намеревался и пытался достичь. Я понимаю, почему он это сделал, но я с этим не согласен, не думаю, что многие люди согласны".

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"Честные гонки» — это то, о чем Норрис уже упоминал ранее, и это тот тип сражения, который он хочет провести".

Я не думаю, что стиль вождения Ферстаппена изменится, потому что цель номер один — не дать Норрису сократить отставание от себя в личном зачете. Потенциально нас ждет еще много интересных гонок.

Напомним, что именно Джонни Херберт был одним из тех, кто решил наказать Макса Ферстаппена за ругательство во время пресс-конференции.

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