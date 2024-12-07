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Автоспорт

Вассер: Феррари будет атаковать до последнего поворота

Скудерия не намерена просто подарить Кубок Макларен.
Сегодня, 08:27
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер прокомментировал штраф Шарля Леклера.

Напомним, что монегаску пришлось заменить батарею ERS, из-за чего пилот потеряет 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби. 

Тем не менее Вассер заявил, что команда просто так не отпустит Кубок конструкторов и будет бороться за него с Макларен до последнего поворота.

"Пришлось поменять батарею, из-за этого мы получим штраф в воскресенье. Безусловно, неидеальное начало, но мы должны придерживаться прежнего подхода и атаковать, а потом посмотрим, где окажемся в воскресенье вечером. Старт, безусловно, не назвать позитивным, это точно.

Завоевание Кубка конструкторов не является невозможной задачей, но будет тяжело. Это сложно с математической точки зрения, а со штрафом еще труднее. Но мы не позволим себе расстраиваться и продолжим атаковать до последнего поворота последнего круга, постараемся выжать максимум обеими машинами и поглядим, где будет Макларен. Однако мы должны сосредоточиться на себе. Было бы ошибкой думать о соперниках", - приводит слова Вассера Motorsport.

С результатами и расписанием Гран-при Абу-Даби вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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