Гамбург - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Во вторник, 5 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей продолжит свой путь в рамках Еврокубка.
Во втором круге наша команда сыграет с представителем Германии Гамбургом.
Начало поединка Гамбург - Прометей в 20:30 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Гамбург - Прометей:
Напомним, в первом круге Прометей обыграл Гамбург.
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