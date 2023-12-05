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Баскетбол

Гамбург - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 09:56
БК Прометей
БК Прометей

Во вторник, 5 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей продолжит свой путь в рамках Еврокубка.

Во втором круге наша команда сыграет с представителем Германии Гамбургом.

Начало поединка Гамбург - Прометей в 20:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Гамбург - Прометей:

Напомним, в первом круге Прометей обыграл Гамбург.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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