Лондон Лайонс - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка
На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
В среду, 20 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой очередной матч в рамках Еврокубка.
Соперником нашей команды станет представитель Великобритании Лондон Лайонс.
Начало поединка - в 21:30 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Лондон Лайонс - Прометей:
Напомним, в последнем туре Прометей разгромил Бешикташ.
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