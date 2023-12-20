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Баскетбол

Лондон Лайонс - Прометей: видео онлайн-трансляция Еврокубка

На ISPORT доступна трансляция баскетбольного поединка.
Сегодня, 10:40
Прометей / БК Прометей
Прометей / БК Прометей

В среду, 20 декабря, украинский баскетбольный клуб Прометей проведет свой очередной матч в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды станет представитель Великобритании Лондон Лайонс.

Начало поединка - в 21:30 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Лондон Лайонс - Прометей:

Напомним, в последнем туре Прометей разгромил Бешикташ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прометей

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