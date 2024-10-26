Евролига отстранила арбитра, которого поймали на краже в аэропорту

Евролига приняла решение отстранить словенского арбитра Матея Болтаузера на весь сезон-2024/25, сообщает BasketNews.

Болтаузер не был включен в список арбитров на нынешний сезон. У него будет возможность подать апелляцию на решение Евролиги.

Такое дисциплинарное наказание произошло после того, как словенца поймали за кражей одеколона стоимостью 221 евро в аэропорту Белграда в декабре 2023 года.

Gospodine Boltauzer to što kradete na terenu ne znači da to znanje treba da prenesete i koristite. Čovića pušta DB snimke. Nek se i ostali lopovi spreme... #kkcz pic.twitter.com/xRD2WqbXwc — Dragi Kenta (@adammarkus20) April 26, 2024

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После задержания Болтаузер признал свою вину, уладил дело и возместил ущерб, как следует из документов местного суда.

По итогам сезона-2022/23 Матей Болтаузер попал в ТОП-5 арбитров Евролиги.

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