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Баскетбол

Евролига отстранила арбитра, которого поймали на краже в аэропорту

Словенский судья зачем-то пытался украсть одеколон за 221 евро.
Сегодня, 15:50
Матей Болтаузер / Getty Images
Матей Болтаузер / Getty Images

Евролига приняла решение отстранить словенского арбитра Матея Болтаузера на весь сезон-2024/25, сообщает BasketNews.

Болтаузер не был включен в список арбитров на нынешний сезон. У него будет возможность подать апелляцию на решение Евролиги.

Такое дисциплинарное наказание произошло после того, как словенца поймали за кражей одеколона стоимостью 221 евро в аэропорту Белграда в декабре 2023 года.

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После задержания Болтаузер признал свою вину, уладил дело и возместил ущерб, как следует из документов местного суда.

По итогам сезона-2022/23 Матей Болтаузер попал в ТОП-5 арбитров Евролиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евролига

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