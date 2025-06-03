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Баскетбол

Нью-Йорк неожиданно уволил тренера после первого финала конференции за 25 лет

Никс попрощался с Томом Тибодо.
Вчера, 21:57       Автор: Василий Медвидь
Том Тибодо / Getty Images
Том Тибодо / Getty Images

Нью-Йорк Никс принял неожиданное решение после поражения от Индианы в финале Восточной конференции.

Как сообщает авторитетный инсайдер Шемс Чарания, боссы франшизы решили расстаться с руководителем команды Тимом Тибодо.

Тибодо работал в клубе в течение 5 лет, Тим вывел Нью-Йорк в финал конференции впервые за 25 лет.

Также с этим специалистом Никс в 4 из 5 сезонов выходили в плей-офф и в двух сезонах подряд имели 50+ побед в регулярном сезоне.

Напомним, что действующий победитель плей-офф НБА Бостон Селтикс может обменять свою звезду из-за налога на роскош

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Том Тибодо

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