Нью-Йорк неожиданно уволил тренера после первого финала конференции за 25 лет

Нью-Йорк Никс принял неожиданное решение после поражения от Индианы в финале Восточной конференции.

Как сообщает авторитетный инсайдер Шемс Чарания, боссы франшизы решили расстаться с руководителем команды Тимом Тибодо.

Тибодо работал в клубе в течение 5 лет, Тим вывел Нью-Йорк в финал конференции впервые за 25 лет.

Также с этим специалистом Никс в 4 из 5 сезонов выходили в плей-офф и в двух сезонах подряд имели 50+ побед в регулярном сезоне.

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