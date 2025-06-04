Никс нашли двух кандидатов на должность тренера

Руководство Нью-Йорка взялось за поиски нового главного тренера. В списке Никс оказались две кандидатуры, сообщает The Stein Line.

Претендентами на вакантную должность стали Джонни Брайант и Джей Райт. Первый когда-то работал в Нью-Йорке ассистентом коуча, а с 2024 года входит в штаб Кливленда. Зато второй тренировал Университет Виллановы в 2001-2022 гг.

Накануне Никс сенсационно уволили Тома Тибодо. Дважды тренер года в НБА вывел Нью-Йорк в первый за четверть века финал Востока. Однако, поражение от Индианы стало для него роковым.

Напомним, ранее президент Никс попытался оправдать увольнение Тибодо.

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