Уникальный чемпион НБА начал борьбу с раком яичек

Молодой баскетболист получил ужасный диагноз.
Сегодня, 20:22       Автор: Антон Федорцив
Никола Топич / Getty Images
Защитник Оклахомы Никола Топич борется с онкозаболеванием. Генеральный менеджер Тандер Сэм Прести раскрыл диагноз серба, сообщает The Oklahoman.

У проспекта диагностировали рак яичек. Топич начал курс химиотерапии. Прогнозы врачей положительные, но сроки возвращения балканца на паркет неизвестны.

Топич был выбран Оклахомой в первом раунде драфта НБА-2024. За считанные недели до церемонии он получил разрыв крестообразной связки колена. В чемпионском сезоне защитник не провел ни минуты.

Тем временем центровой Энтони Дэвис не смог завершить матч Далласа в регулярке.

