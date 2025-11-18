iSport.ua
Баскетбол

Детройт повторил свой лучший результат с сезона 2007/08

Историческая серия.
Вчера, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Детройт Пистонс / Getty Images
Детройт Пистонс / Getty Images

Детройт обыграл Индиану со счётом 127:112, тем самым одержав 10-ю победу подряд.

На данный момент это лучший результат клуба с сезона 2007/08, тогда Пистонс смогли выдать 11-матчевую победную серию.

Добавим, что рекорд Детройта составляет 13 побед подряд, и его удавалось повторять в 1990 и 2004 годах.

Сейчас команда находится на первом месте в Восточной конференции.

Посмотреть результаты и обзоры прошлых поединков НБА можно здесь.

