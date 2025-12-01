Джейлен Джонсон установил рекорд в своей карьеры

Джейлен Джонсон набрал 41 очко в матче против Филадельфии.

За игру 23-летний баскетболист смог набрать 41 очко (10/21 с игры, 4/8 трехочковых, 17/22 штрафных), 14 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блокшот при 6 потерях за 45 минут на площадке.

Тем самым игрок Атланты установил новый рекорд своей карьеры по результативности в матче НБА.

В этом сезоне Джонсон набирает в среднем 21,9 очка, 9,6 подбора и 7,3 передачи за матч.

Посмотреть матч Филадельфия – Атланта можно на ISPORT.

