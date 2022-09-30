Оклахома и Хьюстон договорились об обмене с участием восьми игроков

Оклахома и Хьюстон проведут обмен, в котором задействованы 8 баскетболистов. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, Рокетс получат защитников Тео Маледона и Тая Джерома, форвардов Деррика Фэйворса и Мо Харклесса, а также пик второго раунда драфта-2025 (принадлежащий Атланте). В свою очередь, состав Тандер пополнят защитники Трей Берк, Дэвид Нваба, Стерлинг Браун и центровой Маркиз Крисс.

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Кроме того, в результате обмена Оклахома получит два торговых исключения и разгрузит платежную ведомость на почти 10 млн долларов, а Рокетс - пик второго раунда и 6,3 млн долларов и усилятся запасным центровым Дерриком Фэйворсом, который набирал в прошлом сезоне 5,3 очка и 4,7 подбора.

Примечательно, что Мо Харклесса обменяли второй раз в течение недели. Тандер забрали его три дня назад у Атланты за Вита Крейчи.

Ранее сообщалось, что украинский баскетболист перешел в экзотический чемпионат.