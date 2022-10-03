"Нах*й его": бывший игрок и тренер Лейкерс рассказал о реакции игроков на запрос обмена от Брайанта в 2007 году
В 2004 году Лейкерс обменяли Шакила О'Нила в Майами, где он выиграл свой четвертый чемпионский перстень. Коби Брайанта, который хотел иметь больше чемпионств, чем его бывший одноклубник, это задело.
В следующие несколько лет он безуспешно пытался стать 4-кратным чемпионом. После того, как он не получил желаемого, а "озерники" вылетели в первом раунде плей-офф-2007 от Финикса (1-4), Коби подал запрос на обмен.
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Хотя Лейкерс переживали трудный период, мало кто ожидал, что Коби сделает нечто подобное. Его товарищи по команде чувствовали себя преданными, и недавно бывший игрок и тренер "пурпурно-золотых" Люк Уолтон рассказал о первоначальной реакции игроков на данную новость.
"Он нам все равно не нужен. Если он не хочет быть здесь, нах*й его", - цитирует Уолтона Fadeaway World.
Но вместо обмена Брайант получил нового партнера по команде, которым стал Пау Газоль. Вместе с испанцем он выиграет два чемпионства подряд, тем самым обойдя Шака по количеству титулов.
Напомним, что владелец Далласа Марк Кьюбан рассказал, что именно в тот период он чуть не провернул обмен Брайанта в Маверикс, где "Черная Мамба" объединился бы с Дирком Новицки.