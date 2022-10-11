Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона

Тренерский штаб команды и сам игрок выдохнули с облегчением.

В ночь на вторник, 11 октября, состоялся предсезонный матч, в котором Вашингтон победил Шарлотт со счетом 116:107.

По ходу третьей четверти повреждение голеностопа получил звездный разыгрывающий Хорнетс ЛаМело Болл - игрок не смог продолжить встречу.

Читай также: Определились участники Суперлиги и Высшей лиги Украины по баскетболу

Команда боялась, что данное повреждение может быть достаточно серьезным, из-за чего 21-летний защитник пропустил бы значительное время.

Однако все оказалось куда лучше. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Боллу диагностировали растяжение связок левого голеностопа 2-й степени, поэтому он пропустит лишь первые стартовые игры предстоящего сезона.

Возвращение игрока будет зависеть от реабилитации и лечения в ближайшие дни/недели. Напомним, что сезон стартует 18 ноября.