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Баскетбол

Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона

Тренерский штаб команды и сам игрок выдохнули с облегчением.
Вчера, 23:36
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images
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В ночь на вторник, 11 октября, состоялся предсезонный матч, в котором Вашингтон победил Шарлотт со счетом 116:107.

По ходу третьей четверти повреждение голеностопа получил звездный разыгрывающий Хорнетс ЛаМело Болл - игрок не смог продолжить встречу.

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Команда боялась, что данное повреждение может быть достаточно серьезным, из-за чего 21-летний защитник пропустил бы значительное время.

Однако все оказалось куда лучше. По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Боллу диагностировали растяжение связок левого голеностопа 2-й степени, поэтому он пропустит лишь первые стартовые игры предстоящего сезона.

Возвращение игрока будет зависеть от реабилитации и лечения в ближайшие дни/недели. Напомним, что сезон стартует 18 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл
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Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона
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