iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Шарлотт отчислил ЛиАнджело Болла спустя три недели после подписания контракта

Не долго игрок продержался в ростере Хорнетс.
Сегодня, 15:13
ЛиАнджело Болл / Getty Images
ЛиАнджело Болл / Getty Images
0 0 0

Семейство Боллов так и не успело в полном составе встретиться на одной площадке НБА.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Шарлотт отчислил защитника ЛиАнджело Болла.

Средний из братьев Боллов провел три матча Летней лиги, после чего 26 сентября Хорнетс подписали с ним негарантированный контракт.

После этого он еще дважды вышел в предсезонке НБА, в сумме отыграв 10 минут и в среднем набирая 1,5 очка и 0,5 передачи.

Читай также: "Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23

Напомним, что в составе Шарлотт сверкает его младший брат ЛаМело, а старший брат Лонзо - в Чикаго.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Лонзо Болл Шарлотт Хорнетс ЛиАнджело Болл ЛаМело Болл
0 0 0

Статьи по теме

Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона Травма ЛаМело Болла оказалась не такой страшной - звезда Шарлотт пропустит лишь старт сезона
"Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23 "Я не могу бегать и прыгать": Лонзо Болл рискует пропустить сезон-2022/23
Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций
Вадуц - Днепр-1 1:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Шахтер - Динамо: где смотреть матч 16.10.2022 чемпионата Украины
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Манчестер Юнайтед в домашнем матче не смог победить Ньюкасл
Европа18:10
Челси в непростом поединке обыграл Астон Виллу
Европа17:43
Холанд - в основе на матч против Ливерпуля
Европа17:41
Реал - Барселона: видео голов матча 16.10.2022
Европа17:35
Нуньез - в запасе на матч с Ман Сити
Европа17:22
Гвардиола - о Клоппе: Он мог бы пригласить меня на ужин
Европа17:14
Реал - Барселона 2:0 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Испании
Украина17:12
Днепр-1 на последних секундах вырвал победу у Руха, игравшего вдевятером
Украина16:52
Судаков и Траоре - в основе на матч с Динамо
Украина16:50
Шахтер - Динамо 2:1 онлайн трансляция матча 16.10.2022 чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK