Шарлотт отчислил ЛиАнджело Болла спустя три недели после подписания контракта

Не долго игрок продержался в ростере Хорнетс.

Семейство Боллов так и не успело в полном составе встретиться на одной площадке НБА.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Шарлотт отчислил защитника ЛиАнджело Болла.

The Charlotte Hornets are waiving G/F LiAngelo Ball, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2022

Средний из братьев Боллов провел три матча Летней лиги, после чего 26 сентября Хорнетс подписали с ним негарантированный контракт.

После этого он еще дважды вышел в предсезонке НБА, в сумме отыграв 10 минут и в среднем набирая 1,5 очка и 0,5 передачи.

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Напомним, что в составе Шарлотт сверкает его младший брат ЛаМело, а старший брат Лонзо - в Чикаго.