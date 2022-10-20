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Баскетбол

Кавай: Да я вообще не смотрю баскетбол по ТВ

Лидер Лос-Анджелеса не хочет тратить свободное время на просмотр игр конкурентов.
Вчера, 22:30
Кавай Леонард / Getty Images
Кавай Леонард / Getty Images
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Сезон НБА стартовал двумя поединками: Бостон обыграл Филадельфию, а Голден Стэйт взял верх над Лейкерс.

Утром пятницы, 21 октября, состоится первая игра для Клипперс. Это будет лос-анджелеское дерби с "озерниками". Во время общения с прессой журналист спросил лидера "парусников" Кавая Леонарда о том, что он мог извлечь из игры ГСУ - ЛАЛ. Ответ баскетболиста удивил.

"Я не смотрел эту игру", - заявил Кавай. "Да я вообще не смотрю матчи таким образом. Я могу посмотреть фильм, но я не смотрю баскетбол по ТВ".

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Матч Лейкерс - Клипперс начнется в 05:00 по киевскому времени. Зарубежные СМИ отмечают, что Леонард может начать поединок со скамейки запасных.

Напомним, что 31-летний форвард получил разрыв крестообразной связки колена в четвертой игре полуфинала плей-офф Западной конференции 2021 года против Юты и с того момента не играл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
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