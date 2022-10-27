Любой желающий может провести целый день со Скотти Пиппеном... за 333 тысячи долларов

Вот только стоит ли того подобная инвестиция?

Ритейлер предметов роскоши Neiman Marcus представил свою ежегодную праздничную кампанию. В этом году тема "Сделай момент" содержит восемь "подарков фантазии", все из которых включают благотворительные пожертвования.

Один из восьми "подарков" — возможность провести целый день в компании 6-кратного чемпиона НБА и члена Зала славы Скотти Пиппена. Подобное удовольствие обойдется в 333 333 долларов, сообщает Whiskey Raiders.

Этот пакет услуг дает покупателю право на баскетбольный матч два на два против легенды Чикаго и его сына Скотти Пиппена-младшего, который заключил летом двусторонний контракт с Лейкерс.

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Помимо игры, в пакет входит ужин с Пиппенами, экземпляр книги Скотти "Unguarded с автографом, а также дегустация бурбона Пиппена "DIGITS". Опыт пройдет в Лос-Анджелесе.

Пиппен запустил "DIGITS" в июне 2021 года. Виски 5-летней выдержки производится калифорнийской винокурней Savage and Cooke. В декабре прошлого года Пиппен и "DIGITS" выпустили чай, выдержанный в бочках из-под бурбона.