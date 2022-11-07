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Баскетбол

Ирвинг может больше не сыграть в НБА

Совсем плохи дела у Кайри, который из-за своих действий может стать персоной нон грата в лиге.
Вчера, 23:36
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

История Кайри Ирвинга могла уже многим поднадоесть за минувшую неделю. Однако появились новости, которые вряд ли порадуют фанатов баскетболиста.

Журналист Сэм Эмик из The Athletic поговорил с 11-ю неназванными генменджерами клубов НБА о ситуации, которая возникла с 30-летним разыгрывающим. Некоторые из них буквально поставили крест на игроке.

"Я думаю, Кайри может больше не сыграть в НБА", - цитирует одного ГМа ClutchPoints. "Он действительно сложный парень. Не говоря уже о том, хороший он человек или плохой, правильно ли он использует свою платформу или что-то еще. И даже если у меня нет морального права и я просто даю баскетбольную оценку, вам нужно, чтобы он играл".

"Но он не играет в баскетбол. И это парень, который сейчас, вероятно, в своей лучшей форме, чем он когда-либо был. Но он приближается к возрасту, когда травмы станут более частыми и все такое прочее".

"Поэтому я думаю, что это действительно сложно. Я предполагаю, что есть некоторый шанс, что он будет играть за небольшое исключение среднего уровня или что-то в этом роде. Возможно, команда пойдет на это".

"Он - противоположность товара, каким вы хотите видеть игрока, который получает такие деньги (Ирвинг получит 36,9 миллиона долларов за сезон-2022/23). В какой момент (Кевин) Дюрант скажет: "К черту это, заберите меня отсюда?".

Аналогичное мнение высказали и другие генеральные менеджеры. Большинство из них не стали говорить, что Ирвинг сыграл свои последние матчи в НБА. Но вопросы о его характере, доступности и стойкости были важными моментами в их ответах.

Читай также: У Лейкерс возникли серьезные сомнения относительно подписания Ирвинга

Кайри Ирвинг пропустил 128 из 239 игр с момента своего подписания с Бруклином в 2019 году.

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