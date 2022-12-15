Лейкерс передумали искать обмен для Уэстбрука

Потенциально лучший шестой игрок этого сезона убедил калифорнийцев сохранить его в ростере.

Судя по всему, Лейкерс очень довольны игрой Рассела Уэстбрука, выходящего со скамейки запасных.

Они довольны настолько, что появляются сообщения о том, что команда не будет искать возможность его обменять, чтобы создать лучший состав вокруг ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса. Об этом написал журналист The Athletic Сэм Эмик.

"Согласно источнику, знакомому с планами Лейкерс, игра Уэстбрука в прошлом месяце сделала маловероятным его обмен до дедлайна обменов 9 февраля".

34-летний Расти хорошо отреагировал на переход из стартовой пятерки на скамейку запасных. В 14 играх ноября он набирал в среднем 15.6 очка и 8 передач за игру, при 41,9% реализации с игры и 35,5% из-за дуги.

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Эта продуктивность несколько снизилась в семи декабрьских играх (13.7 очков, 8.3 передач, 7.9 подборов, 41,4% с игры, 15% трехочковых), хотя это все еще лучше, чем то, что у него было в прошлом сезоне.