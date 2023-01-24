Лейкерс и Сан-Антонио ведут переговоры по обмену Уэстбрука

Лейкерс и Сан-Антонио продолжают вести переговоры о потенциальной сделке вокруг Расселла Уэстбрука.

По информации Sports Illustrated, Сперс проявляют интерес к Уэстбруку в основном из-за истекающего контракта - техасцы готовы принять на себя 47-миллионный контракт Расти.

При этом САС думают над тем, чтобы попросить за это еще и компенсацию в виде драфт-пика.

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Лос-Анджелес в свою очередь хочет получить Якоба Пелтля, Дага МакДермотта и Джоша Ричардсона, которые привнесут ширину ростера перед постсезоном.

Напомним, что ранее Лейкерс в результате обмена с Вашингтоном заполучили Руи Хачимуру на истекающем летом контракте.