Дюрант "хорошо восстанавливается" от травмы и будет готов вернуться в ближайшие недели

Главная интрига остается прежней: сможет ли Кей Ди сыграть в Матче всех звезд?

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант будет отсутствовать еще как минимум две недели, сообщает ESPN.

34-летний баскетболист продолжает восстанавливаться от изолированного растяжения внутренней боковой связки правого колена.

По информации источника, Дюрант прошел повторный медосмотр у доктора в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. Было отмечено, что Кевин "хорошо восстанавливается" от травмы.

Ожидается, что на этой неделе Кей Ди снова начнет бегать и примет участие в тренировках команды.

Дюрант пропустил последние шесть матчей Бруклина. Сразу после травмы лидера Нетс проиграли четыре поединка подряд, после чего одержали две победы над Ютой и Голден Стэйт.

Напомним, что Кевин Дюрант утратил лидерство на Востоке в голосовании на Матч всех звезд-2023.