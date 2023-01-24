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Баскетбол

Дюрант "хорошо восстанавливается" от травмы и будет готов вернуться в ближайшие недели

Главная интрига остается прежней: сможет ли Кей Ди сыграть в Матче всех звезд?
Сегодня, 21:10
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант будет отсутствовать еще как минимум две недели, сообщает ESPN.

34-летний баскетболист продолжает восстанавливаться от изолированного растяжения внутренней боковой связки правого колена.

По информации источника, Дюрант прошел повторный медосмотр у доктора в больнице специальной хирургии в Нью-Йорке. Было отмечено, что Кевин "хорошо восстанавливается" от травмы.

Ожидается, что на этой неделе Кей Ди снова начнет бегать и примет участие в тренировках команды.

Дюрант пропустил последние шесть матчей Бруклина. Сразу после травмы лидера Нетс проиграли четыре поединка подряд, после чего одержали две победы над Ютой и Голден Стэйт.

Напомним, что Кевин Дюрант утратил лидерство на Востоке в голосовании на Матч всех звезд-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Бруклин Нетс

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