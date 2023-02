Джру Холидэй установил новый рекорд Матчей всех звезд

НБА опубликовала списки баскетболистов, которые попали в резервный состав на предстоящий Матч всех звезд-2023.

Среди них оказался защитник Милуоки Джру Холидэй, для которого это всего лишь второй вызов на главное событие звездного уик-енда в карьере.

Впервые 32-летний баскетболист попал на МВЗ в 2013 году в его первый сезон за Новый Орлеан.

Между его первым и вторым вызовом на МВЗ прошло девять сезонов, что является наибольшим разрывом в истории НБА, передает ESPN Stats & Info.

Jrue Holiday is an All-Star for the first time in nearly a decade.



Holiday went nine seasons between All-Star selections, the longest gap for any player in NBA history. pic.twitter.com/6UWuicEBkz