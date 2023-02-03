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Баскетбол

Джру Холидэй установил новый рекорд Матчей всех звезд

Защитник Милуоки теперь может похвастаться неординарным достижением.
Сегодня, 20:17
Джру Холидэй / Getty Images
Джру Холидэй / Getty Images

НБА опубликовала списки баскетболистов, которые попали в резервный состав на предстоящий Матч всех звезд-2023.

Среди них оказался защитник Милуоки Джру Холидэй, для которого это всего лишь второй вызов на главное событие звездного уик-енда в карьере.

Впервые 32-летний баскетболист попал на МВЗ в 2013 году в его первый сезон за Новый Орлеан.

Между его первым и вторым вызовом на МВЗ прошло девять сезонов, что является наибольшим разрывом в истории НБА, передает ESPN Stats & Info.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами голосования стартовых составов Матча всех звезд-2023.

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