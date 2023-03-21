Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА

Можно с уверенностью сказать, что Рик Карлайл определился со своим фаворитом на звание MVP регулярки.

Главный тренер Индианы Рик Карлайл считает, что звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид - один из самых сложных игроков в нынешней НБА.

По мнению Карлайла, против Эмбиида невероятно сложно придумывать защитные комбинации - и далеко не всегда их удается воплотить в реальность.

"Он ходячий чит-код НБА. Это тот парень, из-за которого сложно разработать план на игру", - цитирует Карлайла The Athletic.

"Создавать план против Янниса (Адетокумбо) - это просто безумие. То же самое касается и (Николы) Йокича. А против этого парня, возможно, все еще труднее. Если это вообще возможно. Возможно, прямо сейчас именно он MVP".

Напомним, что Джоэл Эмбиид по итогам прошлой недели возглавил гонку за звание самого ценного игрока по версии сайта НБА.