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Баскетбол

Споэльстра - четвертый тренер в истории НБА, выигравший 700 матчей с одной командой

Тренер Майами вошел в элитный список заслуженных специалистов лиги.
Сегодня, 17:18
Эрик Споэльстра / Getty Images
Эрик Споэльстра / Getty Images

В ночь на четверг, 23 марта, в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Майами на своем паркете обыграл Нью-Йорк со счетом 127:120.

Для главного тренера Хит Эрика Споэльстры эта победа стала уже 700-й во главе флоридского коллектива.

Как сообщает NBA History, 52-летний специалист стал лишь четвертым тренером в истории НБА, который одержал 700 побед, работая в одном клубе.

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Ранее данное достижение записали на свой счет Грегг Попович (Сан-Антонио), Джерри Слоун (Юта) и Ред Ауэрбах (Бостон)

Эрик Споэльстра возглавил Хит в 2008 году, до этого проработав в структуре организации 13 лет. Вместе с Майами он дважды становился чемпионом НБА (2012, 2013), а также дважды был тренером на Матче всех звезд (2013, 2022). В 2022 году он был признан одним из 15 лучших тренеров в истории лиги.

Напомним, что недавно стали известны предварительные сроки возвращения на паркет бывшей звезды Майами ЛеБрона Джеймса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик Споэльстра Майами Хит

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