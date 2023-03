Споэльстра - четвертый тренер в истории НБА, выигравший 700 матчей с одной командой

В ночь на четверг, 23 марта, в рамках регулярного сезона НБА состоялся матч, в котором Майами на своем паркете обыграл Нью-Йорк со счетом 127:120.

Для главного тренера Хит Эрика Споэльстры эта победа стала уже 700-й во главе флоридского коллектива.

Как сообщает NBA History, 52-летний специалист стал лишь четвертым тренером в истории НБА, который одержал 700 побед, работая в одном клубе.

Ранее данное достижение записали на свой счет Грегг Попович (Сан-Антонио), Джерри Слоун (Юта) и Ред Ауэрбах (Бостон)

Congrats to Erik Spoelstra of the @MiamiHEAT for becoming the 4th coach in NBA history to reach 700 career wins with a single franchise!



He joins Gregg Popovich (Spurs), Jerry Sloan (Jazz) and Red Auerbach (Celtics) pic.twitter.com/DZRPbfYRj1