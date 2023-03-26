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Баскетбол

Бруклин не ждет возвращения Симмонса в этом сезоне

Нетс будут стараться хорошо выступить в постсезоне без своей главной звезды.
26 марта, 21:57
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images

Бруклин не ожидает, что Бен Симмонс снова сыграет в этом сезоне, сообщает официальный сайт НБА.

При этом окончательное решение не будет принято до тех пор, пока защитник не встретится со специалистом по спине, заявил тренер Нетс Жак Вон.

Ранее стало известно, что Симмонс не играет из-за защемления нерва в спине. Прошлая встреча с Майами стала уже 16-й подряд, которую он пропустил. В этом сезоне он пропустил уже 32 игры из 74 возможных.

В нынешнем сезоне Бен Симмонс набирает худшие цифры в своей карьере: 6.9 очка, 6.3 подбора и 6.1 передачи (14.7 очка, 7.8 подбора и 7.5 передач по карьере).

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За эту кампанию Симмонс заработает 35,4 миллиона долларов, а в следующие два сезона он должен заработать еще 78,2 миллиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Бен Симмонс

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Бруклин не ждет возвращения Симмонса в этом сезоне
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