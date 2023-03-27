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Баскетбол

Дончич пропустит матч против Индианы из-за дисквалификации

Непростые времена как для Маверикс, так и для самого словенца.
Сегодня, 18:53
Лука Дончич спорит с судьей / Getty Images
Лука Дончич спорит с судьей / Getty Images

Вечером воскресенья, 26 марта, Даллас неудачно съездил в гости к Шарлотт, уступив команде Святослава Михайлюка вторую игру подряд (104:110).

За 7:51 до конца третьей четверти звезда Маверикс Лука Дончич получил технический фол за споры с арбитром после того, как на нем, по его же мнению, не зафиксировали нарушение.

Данный технический фол стал для 24-летнего словенца уже 16-м в нынешнем сезоне. А это значит, что он будет дисквалифицирован на следующую игру регулярки против Индианы, сообщает ESPN.

Глава судейской бригады Кевин Скотт в отчете игры заявил, что Дончич использовал ненормативную лексику в адрес официальных лиц.

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Игроки автоматически получают дисквалификацию на одну игру после 16 технических фолов и за каждые два технических фола в дальнейшем. Форвард Мемфиса Диллон Брукс (дважды) и форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин - единственные, кто попали под данное наказание до Дончича.

Ранее Лука Дончич пожаловался, что чувствует себя разочарованным, чего с ним не было за все пять лет его карьеры в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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