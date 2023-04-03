Уиггинс в ближайшее время вернется в состав Голден Стэйт

Форвард Голден Стэйт Эндрю Уиггинс близок к возвращению в команду, которое, как ожидается, состоится в начале этой недели, сообщает ESPN.

По информации Эдриана Вожнаровски, Уиггинс появится на домашней арене "воинов" в самое ближайшее время.

Ранее была информация, что 28-летний баскетболист пропускает матчи Уорриорз "по семейным причинам". Уиггинс пропустил 22 игры подряд.

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На данный момент неизвестно, сколько сыграет Эндрю в оставшихся трех матчах Уорриорз. Однако сообщается, что у него будет достаточно времени, чтобы подготовиться к предстоящему постсезону, который действующие чемпионы НБА себе практически гарантировали.

На данный момент Голден Стэйт делит с Клипперс пятое место Западной конференции, имея баланс побед 41-38.