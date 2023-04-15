iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА оштрафовала Даллас на 750 тысяч долларов за намеренный танкинг

Марк Кьюбан немного обеднеет из-за решения команды не выпускать лидеров в матче против Чикаго.
Сегодня, 11:09
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

НБА объявила, что Даллас был оштрафован на 750 тысяч долларов за "поведение, наносящее ущерб лиге" в предпоследнем матче регулярного сезона против Чикаго 8 апреля.

"Маверикс нарушили политику лиги в отношении отдыха игроков и продемонстрировали своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть игру, чтобы повысить шансы сохранить свой выбор в первом раунде драфта НБА 2023 года", - говорится в заявлении НБА.

Напомним, что в матче против Буллз не принимали участие Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Тим Хардуэй-младший и Кристиан Вуд, а Лука Дончич сыграл всего 12 минут, после чего он переоделся и больше не выходил на паркет.

Читай также: НБА определилась с наказанием для форварда Шарлотт, избившего свою жену

В итоге Даллас в последних двух играх регулярки уступил Чикаго (112:115) и Сан-Антонио (117:138), не сумев выйти в постсезон.

За счет этого команда сохранила свой выбор на предстоящем драфте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Даллас Маверикс

Статьи по теме

Гонка за звание MVP регулярки: Йокич завершил сезон на первом месте Гонка за звание MVP регулярки: Йокич завершил сезон на первом месте
Знаменитые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за рекордную сумму Знаменитые кроссовки Джордана были проданы на аукционе за рекордную сумму
Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона
Владелец Далласа хочет, чтобы Ирвинг переподписался с его командой Владелец Далласа хочет, чтобы Ирвинг переподписался с его командой
Помочь журналистам

Видео

Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Теннис13:36
Марта Костюк: результаты матчей
Киберспорт13:32
Отбор на Paris Major 2023: Monte проиграли Vitality, FaZe и Cloud9 определят последнего учасника
Европа13:25
Клопп назвал причину отказа Ливерпуля от покупки Беллингема
Теннис13:20
Костюк принесла первую победу Украине над Чехией в Кубке Билли Джин Кинга
Киберспорт13:05
Monte проиграли Vitality в битве за стадию легенд на Paris Major
ММА12:52
Экс-чемпион UFC Блахович готов согнать вес, чтобы подраться с Адесаньей за титул
НБА12:25
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: шикарные данки Джо и Батлера возглавили рейтинг
ММА12:23
Глава UFC выступил с заявлением касаемо возможного возвращения Нганну
Бокс12:04
Тренер Джойса назвал самого сложного соперника для его подопечного
Формула 111:56
Доменикали: Новые фанаты Формулы 1 не против доминации Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK