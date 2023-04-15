НБА оштрафовала Даллас на 750 тысяч долларов за намеренный танкинг

Марк Кьюбан немного обеднеет из-за решения команды не выпускать лидеров в матче против Чикаго.

НБА объявила, что Даллас был оштрафован на 750 тысяч долларов за "поведение, наносящее ущерб лиге" в предпоследнем матче регулярного сезона против Чикаго 8 апреля.

"Маверикс нарушили политику лиги в отношении отдыха игроков и продемонстрировали своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть игру, чтобы повысить шансы сохранить свой выбор в первом раунде драфта НБА 2023 года", - говорится в заявлении НБА.

Напомним, что в матче против Буллз не принимали участие Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Тим Хардуэй-младший и Кристиан Вуд, а Лука Дончич сыграл всего 12 минут, после чего он переоделся и больше не выходил на паркет.

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В итоге Даллас в последних двух играх регулярки уступил Чикаго (112:115) и Сан-Антонио (117:138), не сумев выйти в постсезон.

За счет этого команда сохранила свой выбор на предстоящем драфте.