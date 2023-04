ЛеБрон повторил рекорд НБА по количеству серий плей-офф

В воскресенье, 16 апреля, в Мемфисе свой путь по плей-офф НБА начал четырехкратный чемпиона ЛеБрон Джеймс.

"Король" в составе Лейкерс отправился в гости к Гриззлис, чтобы сыграть первый матч серии первого раунда постсезона Западной конференции.

Как сообщает ESPN Stats & Info, данная серия против Мемфиса стала для Джеймса уже 51-й в его долгой карьере. По этому показателю 38-летний баскетболист сравнялся с Дереком Фишером, который ранее был единоличным рекордсменом.

The Lakers take on the Grizzlies at 3:00 ET on ABC.



This is LeBron’s 51st career playoff series, tying Derek Fisher for the most by a player in NBA history.



His 266 games of playoff experience are more than the Grizzlies’ entire roster. (215) pic.twitter.com/b5NknD4EJu