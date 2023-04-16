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Баскетбол

ЛеБрон повторил рекорд НБА по количеству серий плей-офф

"Король" стал на шаг ближе к тому, чтобы записать в свой актив очередной рекорд лиги.
Вчера, 22:07
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, в Мемфисе свой путь по плей-офф НБА начал четырехкратный чемпиона ЛеБрон Джеймс.

"Король" в составе Лейкерс отправился в гости к Гриззлис, чтобы сыграть первый матч серии первого раунда постсезона Западной конференции.

Как сообщает ESPN Stats & Info, данная серия против Мемфиса стала для Джеймса уже 51-й в его долгой карьере. По этому показателю 38-летний баскетболист сравнялся с Дереком Фишером, который ранее был единоличным рекордсменом.

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При этом один ЛеБрон (266) сыграл в плей-офф больше матчей, чем все игроки Мемфиса вместе взятые (215).

Напомним, что центровой Сакраменто Алексей Лень получил награду лучшего защитника прошедшего матча против Голден Стэйт, в котором команда украинца победила действующего чемпиона НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлис

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