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Баскетбол

Пол Джордж не поможет Клипперс в серии плей-офф против Финикса

Не самые высокие шансы "парусников" на проход во второй раунд постепенно приближаются к нулю.
Вчера, 22:26
Пол Джордж / Getty Images
Пол Джордж / Getty Images

Звездный форвард Клипперс Пол Джордж с высокой долей вероятности пропустит всю серию плей-офф первого раунда Западной конференции против Финикса, сообщает ESPN.

По информации источника, 32-летний баскетболист вряд ли успеет полностью восстановиться от растяжения правого колена.

Джордж проходит реабилитацию после травмы, полученной 21 марта, но "парусники" готовятся обойтись без него в серии, которая начнется в ночь на понедельник, 17 апреля.

"Я чувствую себя лучше, работаю изо всех сил, тренируясь буквально каждый день", — недавно сказал Джордж в своем подкасте "Podcast P with Paul George".

"Шесть дней в неделю я тренируюсь, занимаюсь реабилитацией. Я собираюсь использовать все шансы, которые у меня есть".

Читай также: Плей-офф НБА: Главные вопросы, интриги и прогноз на первый раунд

В нынешнем сезоне Пол Джордж набирал в среднем 23.8 очка, 6.1 подбора, 5.1 передачи и 1.5 перехвата за 34 минуты на паркете.

Все сводится к тому, что Лос-Анджелес будет еще больше полагаться на главную звезду команды Кавая Леонарда.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всего постсезона НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж Финикс Санз

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