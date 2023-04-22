ЛеБрон - о трэштоке от Брукса: Моя игра на паркете ответит ему

После того, как Мемфис победил на своем паркете Лейкерс (103:93) и сравнял счет в серии плей-офф Западной конференции, форвард Гриззлис Диллон Брукс сделал выпад в сторону ЛеБрона Джеймса, заявив, что он его не уважает и что он вообще старый.

После тренировки "Король" сказал, что он не собирается никак отвечать на слова Брукса, ведь он участвует в плей-офф, чтобы побеждать, а не говорить.

"Я здесь не для этого д*рьма", - цитирует Джеймса ESPN. "Я готов играть, вот и все".

ЛеБрон признался, что не слышал слов Брукса до того, как журналист попросил их прокомментировать. Когда его спросили, участвовал ли он когда-нибудь в серии плей-офф, исход которой зависел от трэштока, Джеймс преуменьшил значение "выяснение отношений".

"Матч выигрывается в пределах четырех линий (площадки). Так было всегда, так будет всегда".

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Серия переехала в Лос-Анджелес, где пройдут следующие две игры. Матч №3 между Лейкерс и Мемфисом состоится в ночь на воскресенье, 23 апреля.