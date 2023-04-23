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Баскетбол

Плей-офф НБА: Финикс одержал третью победу в серии против Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 00:56
Филадельфия выиграла серию / Getty Images
Филадельфия выиграла серию / Getty Images

В субботу, 22 апреля, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации будут сыграны четыре матча.

Филадельфия Сиксерс в четвертом матче с Бруклин Нетс одержала четвертую победу со счетом 96:88, всухую выиграв серию и выйдя в следующий раунд. 76-е стали первыми полуфиналистами Восточной конференции.

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Также Клипперс примут на своем паркете Финикс (1-2) в четвертом поединке, а в сериях Майами - Милуоки (1-1) и Лейкерс - Мемфис (1-1) состоятся третьи матчи.

Результаты матчей плей-офф НБА за 22 апреля

Бруклин - Филадельфия 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30)

Бруклин: Динуидди (20 + 6 передач), Клэкстон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Бриджес (17), К. Джонсон (11 + 10 подборов), Финни-Смит (8) – старт; Сет Карри (6), Харрис (4), О'Нил (3), Миллс (0).

Филадельфия: Харрис (25 + 12 подборов), Харден (17 + 8 подборов + 11 передач), Макси (16 + 8 подборов), Рид (10 + 15 подборов), Такер (3) – старт; Мелтон (15), Макдэниэлс (4), Ньянг (4), Милтон (2), Харрелл (0).

Счет в серии: Филадельфия выиграла серию 4-0

22:30 по киевскому времени

Клипперс - Финикс 100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29)

Клипперс: Уэстбрук (37), Пауэлл (14), Гордон (10), М-с Моррис (9), Зубац (4 + 9 подборов) – старт; Мэнн (13), Пламли (8), Хайлэнд (5), Батюм (0), Ковингтон (0).

Финикс: Дюрэнт (31 + 11 подборов + 6 передач), Букер (30 + 9 подборов + 7 передач), Пол (19 + 9 передач), Эйтон (15 + 13 подборов + 5 потерь), Крэйг (8) – старт; Окоги (6), Бийомбо (3), Д. Ли (0), Шэмет (0).

Счет в серии: Финикс ведет в серии 3-1

Воскресенье, 23 апреля

02:30 по киевскому времени

Майами - Милуоки

05:00 по киевскому времени

Лейкерс - Мемфис

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс

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