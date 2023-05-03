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Баскетбол

Эмбиид не сдержал слез после того, как его признали MVP регулярки

Бигмен много работал, чтобы получить заслуженную награду.
Сегодня, 17:28
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Минувшей ночью НБА объявила победителя последней индивидуальной награды прошедшего регулярного сезона.

Так, Никола Йокич не смог третий раз подряд стать MVP, ведь награда досталась звезде Филадельфии Джоэлу Эмбииду.

Последние несколько лет камерунский француз не раз задавался вопросом, что еще ему нужно сделать, чтобы завоевать это звание. И вот он наконец получил заслуженную награду.

Сиксерс в своих социальных сетях опубликовали видео, в котором запечатлен момент, когда Эмбиид узнает, кто стал MVP регулярки. Бигмен не сумел сдержать эмоций в окружении своих одноклубников, каждый из которых затем поздравил его с этим достижением.

В прошедшем регулярном сезоне Джоэл Эмбиид набирал линию из 33.1 очка, 10.2 подбора и 4.2 ассиста.

Сейчас Эмбиид восстанавливается после растяжения колена. Но даже без него Филадельфия смогла на выезде обыграть Бостон, поведя в полуфинальной серии 1-0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MVP Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

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