iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Финикс не сможет рассчитывать на двух звезд в шестой игре против Денвера

Санз рискуют вылететь из плей-офф, уступая по ходу серии со счетом 2-3.
Вчера, 23:04
Деандре Эйтон / Getty Images
Деандре Эйтон / Getty Images

В ночь на пятницу, 12 мая, пройдет шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, в которой Финикс будет принимать в гостях Денвер.

Санз понесли серьезные потери перед игрой, которая может стать последней для команды Монти Уильямса в этом постезоне.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, из-за ушиба ребра не сможет сыграть центровой Деандре Эйтон.

Читай также: Первая символическая пятерка НБА повторила историческое достижение 1960-х годов

К тому же Финикс не сможет рассчитывать еще и на Криса Пола, который повредил паховые мышцы во второй игре серии и с того момента не появлялся на площадке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Пол Денвер Наггетс Финикс Санз Деандре Эйтон плей-офф нба

Статьи по теме

Йокич - рекордсмен НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых Йокич - рекордсмен НБА по количеству трипл-даблов в плей-офф среди центровых
Харден пригласил на матч против Бостона жертву массовой стрельбы в университете Харден пригласил на матч против Бостона жертву массовой стрельбы в университете
Йокич оттолкнул локтем владельца Финикса, который не отдавал ему мяч Йокич оттолкнул локтем владельца Финикса, который не отдавал ему мяч
Хорнер: После старта сезона Ред Булл задается вопросом: "А где Феррари и Мерседес?" Хорнер: После старта сезона Ред Булл задается вопросом: "А где Феррари и Мерседес?"
Помочь журналистам

Видео

Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 100:33
Хорнер: После старта сезона Ред Булл задается вопросом: "А где Феррари и Мерседес?"
Европа00:30
Легенда Барселоны встал на защиту Месси после оскорблений со стороны фанатов ПСЖ
Лига Европы00:11
Ювентус на последних секундах вырвал ничью у Севильи в первом матче полуфинала Лиги Европы
Лига конференций00:09
Лига конференций-2022/23: Фиорентина уступила Базелю, Вест Хэма одолел АЗ
Лига Европы00:02
Лига Европы-2022/23: Ювентус сыграл вничью с Севильей, Рома обыграла Байер
Вчера, 23:54
Лига Европы23:54
Рим выстоял! Рома в упорной борьбе смогла обыграть Байер
Европа23:34
Мудрик: Я люблю быть частью Челси и мне нравится, что фанаты любят меня
Киберспорт23:21
Стала известна дата нового анонса футбольного симулятора от EA Sports
НБА23:04
Финикс не сможет рассчитывать на двух звезд в шестой игре против Денвера
Европа22:50
Невосполнимая потеря: Из Ливерпуля уходит тренер по аутам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK