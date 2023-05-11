Финикс не сможет рассчитывать на двух звезд в шестой игре против Денвера

Санз рискуют вылететь из плей-офф, уступая по ходу серии со счетом 2-3.

В ночь на пятницу, 12 мая, пройдет шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, в которой Финикс будет принимать в гостях Денвер.

Санз понесли серьезные потери перед игрой, которая может стать последней для команды Монти Уильямса в этом постезоне.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, из-за ушиба ребра не сможет сыграть центровой Деандре Эйтон.

Suns center Deandre Ayton has been ruled out of Game 6 tonight vs. Nuggets due to his rib contusion, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 11, 2023

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К тому же Финикс не сможет рассчитывать еще и на Криса Пола, который повредил паховые мышцы во второй игре серии и с того момента не появлялся на площадке.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.