Юта заинтересована в обмене Дончича и следит за ситуацией вокруг него

Суперзвезда Далласа Лука Дончич стал целью одной из франшиз Западной конференции - Юта изучает возможность обменять баскетболиста.

Как сообщает Basketball Forever, Джон Холлинджер из The Athletic был первым, кто сообщил об интересе Юты к 24-летнему словенцу. Теперь эту же информацию подтвердил Энди Ларсен из The Salt Lake Tribune.

"Я слышал подобные вещи, если это того стоило. У меня нет шпионов, но есть источники в организации Джаз, которые говорят, что организация очень заинтересована в Дончиче".

"При этом также справедливо отметить, что Юта "с большим интересом" следит за многими звездами лиги. Она хочет использовать по крайней мере некоторые из тех драфт-пиков, которые были приобретены в ходе сделок по Доновану Митчеллу и Руди Гоберу, для приобретения звезды".

Совсем недавно Лука Дончич попал в свою четвертую подряд символическую сборную НБА по итогам регулярного сезона.

Однако, несмотря на все усилия, он не смог вывести Маверикс в постсезон, что сразу же вызвало вопросы относительно его будущего в техасской организации. Впрочем, сам словенец заявил, что не планирует покидать Даллас.