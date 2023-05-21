Стриптизерши из Денвера требуют извинений от Моранта

Стриптизёрши из ночного клуба "Shotgun Willie’s" в Денвере требуют извинений от Джа Моранта, который в марте провел там несколько незабываемых ночей, сообщает New York Post.

Тогда 23-летний разыгрывающий Мемфиса отдыхал после поражения от Наггетс. Именно в одну из тех ночей Морант впервые сверкнул пистолетом во время прямого эфира в Instagram.

По мнению стриптизерш, Джа, который потратил за несколько ночей примерно 50 тысяч долларов, их терроризировал, а потому он обязан перед ними извиниться.

"Я не предвижу извинений в ближайшее время. Он мальчик", — сказала одна из танцовщиц, добавив, что она не думает, что он извлечет урок из последнего скандала, в котором он оказался.

"Он явно просит внимания и пытается быть крутым. Ему следует запретить вход во все клубы и лишить карьеры в НБА, учитывая нынешние обстоятельства в нашей стране в отношении насилия с применением огнестрельного оружия".

Другая танцовщица выразила свое удивление тем, что Морант до сих пор числится в команде.

Стоит отметить, что в марте владелец клуба заявил, что Джа был "исключительно уважительным и милым" во время своего отдыха в заведении.

Напомним, что недавно Джа Морант вновь показал пистолет во время прямого эфира в социальных сетях своего друга, за что он был отстранен Мемфисом от всех командных мероприятий на неопределенное время.