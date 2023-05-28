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Баскетбол

Бостон - четвертая команда в истории НБА, которая отыгралась с 0-3 по ходу серии плей-офф

При этом "кельты" могут сделать невозможное, если победят в седьмой игре.
Вчера, 23:05
Бостон Селтикс / Getty Images
Бостон Селтикс / Getty Images

Минувшей ночью Бостон вырвал победу у Майами в матче №6 и сравнял счет в финальной серии плей-офф Восточной конференции.

После первым трех игр серии казалось, что Хит "свипнут" Селтикс, но те сумели перевернуть ход противостояния.

Как сообщает ESPN Stats & Info, Бостон стал лишь четвертой командой в истории НБА, которая отыгралась по ходу серии плей-офф, уступая 0-3.

Ранее это сделали Нью-Йорк (1951 год), Денвер (1994 год) и Портленд (2003 год). Примечательно, что во всех случаях команды все равно проигрывали серию.

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Стоит также отметить, что Селтикс среди них будут первым коллективом, который проведет седьмой матч на своем паркете, а это значит, что они также могут стать первой командой в истории лиги, которая выиграет серию, уступая по ее ходу 0-3.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписание и результатами всех матчей плей-офф НБА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Майами Хит плей-офф нба

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