Бостон - четвертая команда в истории НБА, которая отыгралась с 0-3 по ходу серии плей-офф
Минувшей ночью Бостон вырвал победу у Майами в матче №6 и сравнял счет в финальной серии плей-офф Восточной конференции.
После первым трех игр серии казалось, что Хит "свипнут" Селтикс, но те сумели перевернуть ход противостояния.
Как сообщает ESPN Stats & Info, Бостон стал лишь четвертой командой в истории НБА, которая отыгралась по ходу серии плей-офф, уступая 0-3.
Ранее это сделали Нью-Йорк (1951 год), Денвер (1994 год) и Портленд (2003 год). Примечательно, что во всех случаях команды все равно проигрывали серию.
Teams to Trail 3-0 and Force Game 7— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 28, 2023
2023 Celtics
2003 Trail Blazers
1994 Nuggets
1951 Knicks
The Celtics are the 1st to host Game 7.
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Стоит также отметить, что Селтикс среди них будут первым коллективом, который проведет седьмой матч на своем паркете, а это значит, что они также могут стать первой командой в истории лиги, которая выиграет серию, уступая по ее ходу 0-3.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписание и результатами всех матчей плей-офф НБА