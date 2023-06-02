Экс-тренер Лейкерс вскоре возглавит Финикс

Фрэнк Вогель близок к тому, чтобы вернуться к работе.

Финикс приближается к завершению переговоров по назначению Фрэнка Вогеля новым главным тренером, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Вогель подпишет пятилетний контракт, по которому он заработает 31 миллион долларов.

The Phoenix Suns are hiring Frank Vogel as the team's new head coach. After two East Finals with Paul George in Indy, an NBA title with LeBron James and Anthony Davis in LA, Vogel now will coach Kevin Durant and Devin Booker.



Details at @TheAthletic: https://t.co/QWzIOPShyC — Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2023

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В 2020 году тренер привел Лейкерс к их 17-му и на данный момент последнему чемпионскому титулу НБА. В апреле 2022 года он был уволен после того, как "озерники" не смогли пробиться в плей-офф, заняв 11-е место по итогам регулярного сезона.

До этого он успешно работал в Индиане, вместе с которой он два года подряд выходил в финал Восточной конференции (2013, 2014). Затем у него был неудачный опыт в Орландо.

Напомним, что Санз уволили Монти Уильямса после вылета команды от Денвера на стадии второго раунда плей-офф. Вскоре Уильямс подписал рекордный контракт с Детройтом.