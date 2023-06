Экс-тренер Лейкерс вскоре возглавит Финикс

Финикс приближается к завершению переговоров по назначению Фрэнка Вогеля новым главным тренером, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Вогель подпишет пятилетний контракт, по которому он заработает 31 миллион долларов.

The Phoenix Suns are hiring Frank Vogel as the team's new head coach. After two East Finals with Paul George in Indy, an NBA title with LeBron James and Anthony Davis in LA, Vogel now will coach Kevin Durant and Devin Booker.



