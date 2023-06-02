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Экс-тренер Лейкерс вскоре возглавит Финикс

Фрэнк Вогель близок к тому, чтобы вернуться к работе.
Сегодня, 20:19
Фрэнк Вогель / Getty Images
Фрэнк Вогель / Getty Images

Финикс приближается к завершению переговоров по назначению Фрэнка Вогеля новым главным тренером, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Вогель подпишет пятилетний контракт, по которому он заработает 31 миллион долларов.

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В 2020 году тренер привел Лейкерс к их 17-му и на данный момент последнему чемпионскому титулу НБА. В апреле 2022 года он был уволен после того, как "озерники" не смогли пробиться в плей-офф, заняв 11-е место по итогам регулярного сезона.

До этого он успешно работал в Индиане, вместе с которой он два года подряд выходил в финал Восточной конференции (2013, 2014). Затем у него был неудачный опыт в Орландо.

Напомним, что Санз уволили Монти Уильямса после вылета команды от Денвера на стадии второго раунда плей-офф. Вскоре Уильямс подписал рекордный контракт с Детройтом.

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