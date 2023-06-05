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ЛеБрон начнет гонку на 24 часа Ле-Мана

Звезда НБА получила ответственную роль стартера заезда, который будет махать флагом.
Вчера, 22:58
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион ЛеБрон Джеймс станет официальным участником гонки 24 часа Ле-Мана 2023 года, сообщает Motorsport.

"Король" станет тем, кто даст старт гонке, помахав флагом. Сам заезд пройдет 10 июня.

С 1949 года роль стартера гонки часто отводилась личностям из мира политики, спорта, кино или других знаменитостей.

Ранее стартерами 24 часов Ле-Мана были такие известные личности, как Рафаэль Надаль (2018 год), Брэд Питт (2016 год) и Ален Делон (1996 год).

Фернандо Алонсо, Майкл Фассбендер и Рафаэль Надаль, 2018 год
Фернандо Алонсо, Майкл Фассбендер и Рафаэль Надаль, 2018 год / Источник: Getty Images

Джеймс, который недавно стал лучшим скорером в истории НБА, заявил, что для него большая честь получить эту роль и стать частью истории празднования 100-летия Ле-Мана.

"Нет ничего лучше, чем увидеть и испытать спорт на самом высоком уровне. Для меня большая честь быть частью этого исторического момента в автоспорте и помочь отпраздновать столетие одного из крупнейших спортивных событий в мире", - заявил ЛеБрон.

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"Я с нетерпением жду начала этой культовой гонки и наблюдения за тем, как ее гонщики мирового класса соревнуются на мировой арене Ле-Мана".

На прошлой неделе Феррари заняла первое место в тестовом дне Ле-Мана перед возвращением в высший класс гонок на выносливость. Экс-пилот Альфа Ромео в Формуле 1 Антонио Джовинацци установил лучшее время (3:29,504 с) на гиперкаре Ferrari 499P под номером 51.

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