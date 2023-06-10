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Баскетбол

Форвард Бостона перенес операцию на руке, которая была травмирована с марта

История самопожертвования от Гранта Уильямса.
Сегодня, 21:39
Грант Уильямс и Джейсон Тейтум / Getty Images
Грант Уильямс и Джейсон Тейтум / Getty Images

Форварду Бостона Гранту Уильямсу провели операцию по восстановлению связок левой руки, сообщает The Athletic.

Уильямс будет отсутствовать от шести до восьми недель и, как ожидается, будет в порядке к следующему сезону.

По информации источника, данная травма первоначально случилась еще в марте, но игрок решил подождать до конца сезона.

Источники в лиге сообщили The Athletic, что 24-летний баскетболист усугубил травму, сражаясь за подбор с Бэмом Адебайо из Майами в шестой игре финала Восточной конференции.

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После окончания сезона Уильямсу сделали МРТ, чтобы оценить состояние связок. Врачи определили, что ему нужна операция, которая оставит его вне игры на 6-8 недель.

Стоит отметить, что в июле игрок станет ограниченно свободным агентом.

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