Форвард Бостона перенес операцию на руке, которая была травмирована с марта

Форварду Бостона Гранту Уильямсу провели операцию по восстановлению связок левой руки, сообщает The Athletic.

Уильямс будет отсутствовать от шести до восьми недель и, как ожидается, будет в порядке к следующему сезону.

По информации источника, данная травма первоначально случилась еще в марте, но игрок решил подождать до конца сезона.

Источники в лиге сообщили The Athletic, что 24-летний баскетболист усугубил травму, сражаясь за подбор с Бэмом Адебайо из Майами в шестой игре финала Восточной конференции.

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После окончания сезона Уильямсу сделали МРТ, чтобы оценить состояние связок. Врачи определили, что ему нужна операция, которая оставит его вне игры на 6-8 недель.

Стоит отметить, что в июле игрок станет ограниченно свободным агентом.