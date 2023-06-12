Хьюстон планирует побороться за Ирвинга, если не удастся подписать Хардена

Еще по ходу регулярного сезона-2022/23 начали появляться слухи о том, что разыгрывающий Филадельфии Джеймс Харден может вернуться в Хьюстон.

Ожидается, что "Борода" откажется от опции игрока на следующий сезон и выйдет на рынок свободных агентов, чем и намерены воспользоваться Рокетс.

Однако, если же у них этого не получится, у организации есть запасной план.

Как сообщает New York Post со ссылкой на журналиста НБА Марка Стейна, Хьюстон имеет план Б в лице Кайри Ирвинга.

Проблемная звезда Далласа также выйдет на рынок свободных агентов в июле. При этом неоднократно сообщалось, что и Кайри, и Маверикс планируют продолжить сотрудничество, а потому Хьюстону будет достаточно проблематично пригласить игрока.

Ранее стало известно, что Кайри Ирвинг связывался с ЛеБроном Джеймсом, чтобы обсудить потенциальное воссоединение.