Джерри Уэст рассказал о том, как Коби Брайант хотел перейти в Мемфис

Давний исполнительный директор НБА Джерри Уэст сообщил шокирующие новости о карьере Коби Брайанта.

Во время подкаста у звезды Клипперс Пола Джорджа Уэст рассказал историю встречи между ним, Брайантом и тогдашним агентом игрока, Робом Пелинкой, в 2004 году, когда "Черная Мамба" стал свободным агентом в возрасте 25 лет.

По словам Уэста, который в то время был генеральным менеджером Мемфиса, Коби сказал ему, что хочет присоединиться к Гриззлис. Но Уэст его отговорил от этой затеи.

"Он стал свободным агентом и его агентом был Роб Пелинка. Я встретился с ними в гостиничном номере в Орэндж Каунти. И он сказал мне, что он хочет перейти и играть за Мемфис", - цитирует Уэста Sports Illustrated.

"Я посмотрел на него и сказал: "Ты сейчас шутишь надо мной?", а он: "Нет". И я сказал: "Коби, нет, нет. Ты принадлежишь другому месту, ладно?". Я лишь хотел убедить его, что ему не стоит чувствовать, будто он чем-то обязан мне или Гриззлис".

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Связь Уэста и Брайанта была крепкой: Уэст организовал известную сделку 1996 года, в результате которой Владе Дивац перешел в Шарлотт за права на Брайанта на драфте того года. На подкасте Уэст заявил, что он "чувствовал себя больше как отец" для Коби, нежели управленцем организации.